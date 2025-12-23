Kritik toplantının saati netleşti! Yeni asgari ücret bugün belli olacak mı?

2026'da geçerli olacak asgari ücretin bugün saat 18.00'de yapılacak üçüncü ve son toplantıyla belirlenmesi bekleniyor.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 12 Aralık'ta, ikinci toplantısını ise 18 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü ve son toplantısını bugün saat 18.00'de yapacak.

İkinci toplantısında ekonomik veri ve raporları masaya yatıran komisyonun, yeni asgari ücreti hükümet ve işveren kesimini temsil eden üyelerin oylarıyla bugünkü toplantıda belirlemesi bekleniyor.

Toplantılara işçi kesimi katılmadı

Bu yıl asgari ücret gündeminde, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üye yapısına yönelik itirazı öne çıktı.

Komisyonunun üye yapısında değişiklik yapılmaması halinde toplantılara katılmama kararı alan TÜRK-İŞ, üye yapısının değiştirilmemesi üzerine yapılan ilk iki toplantıya katılmamıştı.

Gözler üçüncü ve son toplantıda çevrilirken, TÜRK-İŞ'in bu toplantıda da yer almaması bekleniyor.

Mevcut asgari ücret net 22 bin 104 lira

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

İşte 2026 yılı asgari ücret artış oranı ile ilgili tüm senaryolar:

YÜZDE 20: Yüzde 20'lik asgari ücret artışı senaryosunun gerçekleşmesi durumunda asgari ücret net 26 bin 584 TL, brüt ise 31 bin 206 TL oluyor.



YÜZDE 23: Yüzde 23'lük artış senaryosunda ise net ücret 27 bin 188 TL, brüt ise 31 bin 986 TL oluyor.



YÜZDE 25: Asgari ücretin yüzde 25 artması durumunda 2026 yılı için net ücret 27 bin 630 TL, brüt 32 bin 506 TL olarak gerçekleşiyor.

YÜZDE 28: Eğer asgari ücret artışı yüzde 28 olarak gerçekleşirse 2026 yılı için net ücretin 28 bin 293 TL, brüt ücretin ise 33 bin 287 TL olması bekleniyor.

YÜZDE 28,5: Yayınlanan Orta Vadeli Programa (OVP) göre 2025 için yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,5 olarak açıklanmıştı. Bu rakamın gerçekleşmesi durumunda asgari ücretin enflasyona göre belirlendiği senaryolar da öne çıkıyor. Eğer asgari ücret artışı yüzde 28,5 olarak gerçekleşirse 2026 yılı için net ücretin 28 bin 404 TL, brüt ücretin ise 33 bin 417 TL olması bekleniyor.

YÜZDE 30: Asgari ücretin yüzde 30 artırıldığı bir senaryoda ise 2026 için net ücretin 28 bin 735 TL, brüt ücretin ise 33 bin 807 TL olması öngörülüyor.

YÜZDE 32,2: Asgari ücret artışı enflasyon beklentisine paralel olarak yüzde 32,2 olarak gerçekleşirse 2026 yılı için net ücretin 29 bin 222 TL, brüt ücretin ise 34 bin 379 TL olması bekleniyor.

YÜZDE 35: Yüzde 35'lik bir zam üzerinde uzlaşılması sonucu ise 2026 yılı asgari ücretinin net 29 bin 841 TL, brüt 35 bin 107 TL olacağı hesaplanıyor.

YÜZDE 40: Yüzde 40'lık bir artış olması durumunda ise 2026 yılı için net ücret 30 bin 946, brüt ücret ise 36 bin 407 TL olacak.