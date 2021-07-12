Kritik toplantı başladı! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Aşı olmayana yeni yasak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabinede Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı kararı çıkacak. Toplantıda ayrıca Kurban Bayramı'na yönelik kısıtlama kararları da olacak. Toplu bayramlaşmalara kısıtlama getirilmesi tartışılıyor. Ayrıca, iki doz aşısını yaptırmayanlara yeni yasaklar da gündemde...

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında başlayan kabinede Kurban Bayramı tatiliyle ilgili kararın çıkması bekleniyor. Normalde iki haftada bir toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, önümüzdeki haftaki Kurban Bayramı tatili nedeniyle bir hafta öne çekildi. Kabinede alınacak kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasında duyuracak.

Bayram tatili 9 gün mü yoksa 11 gün mü olacak?

Perşembe gününe denk gelen ve resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile Kurban Bayramı tatilinin birleştirilmesi durumunda Türkiye, 11 gün tatil yapmış olacak.

- 15 Temmuz’la bayram tatilinin birleştirilmemesi durumunda Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak uygulanacak. Kurban Bayramı, 20 Temmuz Salı günü başlayıp 23 Temmuz Cuma günü sona erecek.

- Bayram tatilinin 11 gün olması için öncelikle resmi tatil olan 15 Temmuz Perşembe gününün ardındaki 16 Temmuz tarihinin de kamu çalışanları için resmi tatil ya da idari izin olarak belirlenmesi gerekecek.

- Arife günü olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de tam gün tatil kapsamına alınması halinde, 15 Temmuz-25 Temmuz arası 11 gün tatil olarak ilan edilmiş olacak.

Normalleşme sürecinde yeni yasak!

Toplantıda normalleşme döneminde koronavirüsle mücadeledeki son durum, giderek artan aşılama sayılarıyla yerli aşı çalışmaları da gündeme gelecek. Bazı illerde valiliklerin getirmeye başladığı Kurban Bayramı yasaklarının tüm üke için de alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Bu çerçevede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kabineye son gelişmeler hakkında bilgilendirme yapması bekleniyor.