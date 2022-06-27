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Kritik toplantı başladı! Asgari ücrete, emekli ve memur maaşlarına ek zam belli oluyor! Erdoğan açıklayacak

Kritik toplantı başladı! Asgari ücrete, emekli ve memur maaşlarına ek zam belli oluyor! Erdoğan açıklayacak

Milyonların gözünün kulağının çevrildiği kritik Kabine toplantısı Beştepe'de cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Asgari ücrete Temmuz'da yapılacak ek zam, memur ve emekli maaşlarında ara zam kararı bugün verilecek. Kurban Bayramı tatilinin de 9 güne çıkarılması gündemde....

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Milyonların gözü kulağı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısına çevrilmiş durumda. Kabine toplantısında, asgari ücrette ara zam yapılıp yapılmayacağının kesinlik kazanacak. Memur ve Emeklilere enflasyon farkının yanında ara zam yapılması da gündemde. Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak. 

Asgari ücrete Temmuz'da ek zam...
İşçi ve işveren kesimiyle Temmuz'da asgari ücrete ek zam yapılması için görüşmelerini sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine'ye bilgi verecek. Kabine'den asgari ücretliye ara zam kararı çıkması halinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve yapılacak zam oranı netlik kazanacak. TİSK'in bugün yaptığı 'hazırız' açıklaması beklentileri artırdı. 

Memur ve emekliye ara zam, bayram ikramiyesi...
Temmuz'da enflasyon oranında fark alacak memur ve emeklilere, fazladan zam yapılıp yapılmamasına da bu toplantıda karar verilecek.Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyelerine zam beklentisi sürürken, bayram ikramiyelerinin de 1100 liradan 1200 TL'ye çıkarılabileceği belirtiliyor. 

Kurban Bayramı tatili 9 güne mi çıkıyor? 
Kabinede Kurban bayramı tatilinin süresi de ele alınacak. Bayram, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp, 12 Temmuz Salı günü sona eriyor. Aynı hafta Cuma günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla resmi tatil. Bu nedenle "Bayram tatili dokuz güne çıkar mı?" sorusu gündemde. Bayram tatilinin turizm sektörü düşünülerek 9 güne çıkarılması bekleniyor.

Enflasyonla mücadele ve NATO zirvesi
Kabine toplantısında enflasyonla mücadele ve fahiş fiyat artışları da masada olacak. Son ekonomik veriler ışığında atılacak yeni adımlara karar verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kalabalık bir ekiple katılacağı NATO zirvesi öncesinde yapılan hazırlıklar da son kez masada olacak.

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