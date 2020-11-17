Kritik Kabine Toplantısı sona erdi! Sokağa çıkma, eğlence mekanı ve kahvehane yasağı

Bilim Kurulu'nun 'somut önlem' önerisinin ardından Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı. İstanbul başta olmak üzere bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı, kahvehane ve eğlence yerleri kapatılması ve okullarda tatilin uzatılması kararı bekleniyor.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu'nu olağanüstü toplamış ve ardından da "Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı" demişti. İşte o somut önerilerin hayata geçirileceği Kabine Toplantısı saat 16:00'da Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı sonrası yeni yasaklara ilişkin açıklama yapıyor;

Pazar günü Kıbrıs Türkünün hukuk eşitlik ve varoluş mücadelesinin en kıymetli meselesi olan KKTC'nin ilanının 37'nci yıl dönümü vesilesiyle adaya bir ziyaret gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yaptığımız ziyaretin önemli mesajlar içerdiğine inanıyorum.

İyi niyet jesti Rum tarafında hiçbir zaman karşılık bulmadı

Ziyaretimizde sayın Devlet Bahçeli, bakanlarımız, milletvekillerimiz ve muharip gazilerimiz eşlik etti. Adada ilk olarak 15 Kasım, Cumhuriyet bayramlarına iştirak ederek Kıbrıs Türk'ünün sevincine ortak olduk. Ardından Kapalı Maraş bölgesine geçtik. Bu iyi niyet jesti Rum tarafında hiçbir zaman karşılık bulmadı. KKTC, Kapalı Maraş'ın sahil şeridini halka açtı, bu cesur adımı destekliyoruz.

Ziyareti anlamayanların piknik gözüyle bakması pek tabidir

Heyetimiz ve Kıbrıs halkıyla birlikte Maraş'ta gerçekleştirdiğimiz program bölgedeki gelişmeyi hızla yapacağımızın kararlılığın bir adımıdır. Bizim oraya yaptığımız ziyareti anlamayanların piknik gözüyle bakması pek tabidir. Hamdolsun milletimiz orada yaptığımız işin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Buradaki törenin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Tatar Cumhurbaşkanı seçilmesinin arından Ankara'yı ziyaret etmişti.

'Devlet İzmir'e ve İzmirliler'e sahip çıkmıştır'

2 haftasını geride bıraktığımız İzmir depremi, ülkemize doğal afetler gerçeğini bir kez daha hatırlatmış, hem de deprem öncesi ve sonrası hazırlıklarımızı gözden geçirmemize bir fırsat olmuştur. İzmir'deki AFAD ekipleri hemen harekete geçmiş, çevre illerdeki ekipler de İzmir'e destek için yola çıkmışlardır. İlk dakikalardan itibaren Emniyet, Jandarma ve TSK birimleri personelleriyle deprem bölgesinde yer almışlardır. Depremin 2. saatinde 25 bin kişilik mobil mutfak ve 50 personel bölgeye sevk edilmiştir. Depremin 6. saatinde 2 binin üzerinde arama kurtarma personeli ve 15 arama köpeği yola çıkmıştır. 10. saatinde 7 temel ihtiyacın karşılanması için binlerce personel sahada görev almış durumdaydı. Depremin 12. saatinde 100 psiko destek ekibi depremzedelerle görev yapmaya başlamıştı.

Hiçbir afetin ardından "Nerede bu devlet" sesleri yükselmiyor

Depremin 48. saatinde binin üzerinde çadırın kurulumu sağlanmıştır. Depremin 72. saatinde 8 binin üzerinde personel ve 1200 araç sahada faaliyet halindeydi. Devlet İzmir'e ve İzmirliler'e sahip çıkmıştır. Çeşitli belediyelerden de çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi çalışmalara katıldı. Tüm bu ekipler AFAD'ın koordinesiyle çalışmalarda yer aldı. Artık ülkemizdeki hiçbir afetin ardından "Nerede bu devlet" sesleri yükselmiyor. Çünkü devletimiz ilk andan itibaren bölgede yer alıyor ve çalışmaları yürüyor.

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