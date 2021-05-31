Kritik Kabine toplantısı bugün! Sokağa çıkma yasağı ile kafe ve restoran yasağı kalkıyor
Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye 1 Haziran'da normalleşmenin ikinci aşamasına geçiyor. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Sokağa çıkma yasakları, kafe ve restoran yasakları, düğünler ve yüz yüze eğitim için kritik kararlar bu toplantı sonrası açıklanacak. Hangi yasaklar kalkıyor? Hangi yasaklar sürecek?.. İşte ayrıntılar...
Vaka sayılarının 7 binlere düşmesinin ardından tüm Türkiye, 1 Haziran’dan sonra kısıtlamaların kaldırılmasının gündeme geleceği bugünkü kabine toplantısına kilitlendi. Covid-19 salgınıyla mücadelede Türkiye 1 Haziran’dan sonra yeni bir döneme girerken 1 Haziran sonrası için uygulanacak yasaklar ve sona erecek yasaklar bugün Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Toplantı sonrası kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Bilim Kurulu’nun hükümete 1 Haziran sonrası için tavsiyeleri ortaya çıktı. İşte Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları ve kalkacak yasaklar ile 1 Haziran sonrası normalleşme adımları...
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak kabinenin öncelikli gündem maddesini yine koronavirüsle mücadele çalışmaları ve 1 Haziran sonrası yeni normalleşme kararları oluşturacak.
Kafe ve restoranlar açılacak mı?
18 aylık pandemi döneminin 15 ayını kapalı geçiren yeme-içme sektörü, henüz genelge yayımlanmamış olsa da açılış için hazırlıklara başladı. "Gözümüz kulağımız bugün yapılacak olan Kabine toplantısında" diyen sektör oyuncularının en büyük beklentisi saat sınırının kalkması.
Açık alanlar tam kapiasite, kapalı alan yüzde 50 olsun
Hafta sonu yasaklarının da kalkmasını talep eden sektör oyuncuları, "Açık alanlarda tam kapasite çalışalım. Pandemi bitmedi. O nedenle kapalı alanda yüzde 50 kapasiteyi biz kendimiz uygulayacağız. Dersimizi aldık. Kurallara harfiyen uyacağız, ihlal edenleri de uyaracağız. Bu dönemden çok yara aldık. Bir daha aç-kapa olmasın" diyor.