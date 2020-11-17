Kritik Kabine Toplantısı başladı! Sokağa çıkma, eğlence mekanı ve kahvehane yasağı

Bilim Kurulu'nun 'somut önlem' önerisinin ardından Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın başkanlığında başladı. İstanbul başta olmak üzere bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı, kahvehane ve eğlence yerleri kapatılması ve okullarda tatilin uzatılması kararı bekleniyor.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu'nu olağanüstü toplamış ve ardından da "Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı" demişti. İşte o somut önerilerin hayata geçirileceği Kabine Toplantısı saat 16:00'da Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bayladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı sonrası yeni yasakları açıklaması bekleniyor.

Toplantı öncesi Bilim Kurulu'nun yeni yasak önerileri ortaya çıktı. İşte masadaki o yasaklar...

- Eğlence mekanları ve kahvehaneler tamamen kapatılsın...

- Restoranlar müşteriye kapatılsın sadece ev ve işyerlerine paket servis yapsın...

- Şu anda 'ara tatil'de olan okullarda tatil uzatılsın ve yüz yüze eğitim tekrar başlamasın...

- İstanbul başta olmak üzere koronavirüs vakalarının çok olduğu şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilsin.

- Hürriyet yazarı Orkun Ün ise Bilim Kurulu’nun 2 haftalık tam bir kapanma ya da günde 10 saatlik bir sokağa çıkma yasağı önerildiğini yazdı.

- Bilim Kurulu üyesi Prof Dr Tevfik Özlü ise tüm bu yasakların dün konuşulduğunu belirtip, "Akşam saatlerinde hepsini öğreniriz" dedi.