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Kritik kabine toplantısı başladı! Hafta içi sokağa çıkma ve 20 şehre seyahat yasağı geliyor

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Bilim Kurulu, hafta sonu sokağa çıkma yasağının genişletilmesi, bazı illerde hafta içi sokağa çıkma yasağı ve vaka sayısı çok artan 20 ile seyahat yasağı önerdi. Toplantıdan çıkacak yasak kararlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında koronavirüs gündemiyle saat 15:00'te toplandı. Erdoğan'ın "Halkımız kurallara uymuyor, yeni kısıtlamalar getireceğiz. Bu işin birinci sorumlusu Bilim Kurulu"  sözlerinin ardından bugün yeni yasakların gelmesi bekleniyor. 

Bakan Koca sunum yapacak, hafta içi sokağa çıkma yasağı

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki haftalık hafta sonu sokağa çıkma yasağının sonuçları ve korona vakalarıyla ilgili sunum yapacak. Hafta sonu belli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağının tüm hafta sonu uygulanması gündemde. Ayrıca vaka sayılarının yüksek olduğu illerde sokağa çıkma yasağının hafta içi de uygulanması gündeme alınacak. 

Bilim Kurulu 20 il için seyahat yasağı önerdi

Kabine toplantısında karar verilecek olan bir diğer kritik yasak ise şehirlerarası seyahat yasağı olacak. Toplantıda, Bilim Kurulu tavsiyesiyle  vaka ve ölüm sayılarının yüksek olduğu 20 şehire kademeli olarak seyahat yasağı getirilmesi de gündemde.

İşte seyahat yasağı gündemde olan şehirler

ilim Kurulu, Edirne, Adana, Hatay, Artvin, Aydın, Çanakkale, Kırklareli, Ordu, Trabzon, Tokat, Zonguldak, Mersin, Osmaniye, Samsun, Muğla, Bursa İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli gibi şehirlere yönelik olarak salgının seyrine göre kademeli şekilde seyahat kısıtlaması önerdi.

REUTERS'A AÇIKLADILAR! BAZI İLLERDE...

Reuters'a konuşan hükümete yakın iki kaynak, Kabine toplantısından çıkacak yasakları açıkladı: "Bazı tedbirler alındı ama yeterli olmadığı ortada. Hafta sonu sokağa çıkış kısıtlamasının süresinin genişlemesi kuvvetle muhtemel. Bazı illerde vaka ve vefat sayısı dikkat çekici şekilde arttı. İl bazında daha fazla kısıtlama ve seyahat yasağı getirilmesi de değerlendirilebilir. İhtiyaç olan iller var...”

65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasağı genişletiliyor

Toplantının gündemindeki bir diğer yasak ise 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara yönelik sokağa çıkma sınırlaması olacak. Havaların soğumasına paralel olarak yüksek risk grubunda olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların her gün dışarı çıkabildiği 3 saatlik sürenin azaltılması da planlanıyor. 

İşte Bilim Kurulu'nun Hükümete önerilerinden satır başları...

- İki haftadır hafta sonları saat 20.00’den sabah saat 10.00’a kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı salgının ilk günlerindeki gibi tüm güne yayılabilir.
- Salgının kontrol altına alınamadığı bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağına hafta içi günler de dahil edilebilir.
- Toplantıda vaka ve ölüm sayılarının yüksek olduğu Edirne, Adana, Hatay, Artvin, Aydın, Çanakkale, Kırklareli, Ordu, Trabzon, Tokat, Zonguldak, Mersin, Osmaniye, Samsun, Muğla, Bursa İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli gibi şehirlere yönelik olarak salgının seyrine göre kademeli şekilde seyahat kısıtlaması getirilebilir.
- Havaların soğumasına paralel olarak yüksek risk grubunda olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların her gün dışarı çıkabildiği 3 saatlik sürenin azaltılması da planlanıyor.
- Yine salgının seyrine bağlı olarak kalabalık oluşmasının önlenmesi amacıyla bazı mekanlara sınırlama getirilebileceği de belirtiliyor.

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