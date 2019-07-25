Kritik gün! Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolarda son durum

Merkez Bankası faiz kararı öncesinde dolar/TL 5.72 seviyesinin altında işlem görüyor.

TCMB’nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı dün başladı, karar ise bugün saat 14.00’da açıklanacak. Bankanın önümüzdeki dönemde faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, indirimlerin önden yüklemeli yapılacağı beklentisi ise TL’de bir miktar olumsuz fiyatlama yaratıyor.

Dolarda son durum

Piyasalar Türkiye, Avrupa, ABD ve Japonya başta olmak üzere merkez bankalarının önümüzdeki iki haftada gerçekleştirecekleri faiz kararlarına odaklanmış durumda.

Merkez Bankası faiz kararlarını bugün açıklayacak

TCMB ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarını bugün açıklayacak. Ardından gelecek hafta Japonya Merkez Bankası ve Fed toplanacak. TCMB, Fed ve bir ihtimal de ECB’nin Temmuz toplantısında faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Merkez bankalarının gevşek para politikalarını koruyacaklarına hatta güçlendireceklerine kesin gözüyle bakılıyor.

Para politikası

TCMB Başkanı Murat Uysal’ın göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk açıklamanın, para politikasında daha gevşeme yanlısı olacağına işaret ettiğini belirten ekonomistler, TCMB’den 25 Temmuz’da faiz indirim beklentisini 250 baz puana yükseltti.