Kritik görüşmeye saatler kala TÜRK-İŞ'ten flaş asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün saat 14.00'te yapacak. Görüşmeye saatler kalan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan yeni açıklamalar geldi. Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na neden katılmadıklarını açıkladı. Peki bugün milyonların beklediği rakam belli olur mu?

Abone ol

Milyonlarca çalışanın ücretini etkileyecek olan 2026 asgari ücretinde ikinci toplantı günü geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcileri tarafından ekonomik veriler ve raporlar komisyonda ele alınacak . Bugün saat 14.00'te yapılacak toplantı öncesi TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Hacettepe Üniversitesi Çalışma Hukuku Buluşmaları'nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na neden katılmadıklarını açıkladı.

"KONU MANKENİ OLMAMAK İÇİN YER ALMIYORUZ"

Asgari ücretin toplantısına saatler kala açıklamalarda bulunan Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda "Konu mankeni olmamak için" yer almadıklarını söyledi.

Atalay, işçi temsilcilerinin alınan kararda etkili olmadığını söyledi.

İşte Ergün Atalay'ın açıklamalarından satır başları;

"5 hükümet, 5 işveren, 5 işçi var. Ben 19 senedir bu kurulun içindeydim. 12 senedir geçim ücreti oldu asgari ücret. Ben başkan oldum o dönem bizim asgari ücretle işçimiz yoktu bu dönemde de yok. Ne oyum var ne yetkim var, ne sözüm dinleniyor. Zarfı açıp olanı söylüyorlar yine ihale bize kalıyor. Kaç para olup olmadığını bilmiyoruz. Demokrasiden yana olmaya devam ediyoruz ama olanları da söylemeye devam ederiz.

Asgari ücrette yetkimizin olmadığını anlattım. Emekli, işçi zor durumda, asgari ücretli zor durumda. Emekli 17 bin lira alıyor. 70 bin lira alan emekli de var. Öyle bir düzenleme yapılmalı ki 17 bin lira alan emekliyi refah seviyesine çıkarmamız gerek."

İLK TOPLANTI 12 ARALIK'TA YAPILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün saat 14.00'te yapacak.

Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın başkanlığındaki toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacak.

Öte yandan, komisyonun yapısında değişiklik yapılmadığı gerekçesiyle birinci toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ heyetinin, bugün yapılacak ikinci toplantıya da katılmaması bekleniyor.

BAKAN IŞIKHAN İKİNCİ TOPLANTI İÇİN KONUŞTU

İşçi kesimini TÜRK-İŞ'in, işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) temsil ettiği asgari ücret görüşmeleri, bu yıl TÜRK-İŞ'in komisyonun yapısına yönelik itirazının gölgesinde gerçekleşiyor.

Komisyonun yapısıyla ilgili yasal düzenleme talebi karşılık bulmayan TÜRK-İŞ, 12 Aralık'taki ilk toplantıya katılmamıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci toplantıya da katılmaması beklenen TÜRK-İŞ'e yönelik, "Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız" ifadelerini kullanmıştı.

"İkinci toplantıda bir rakam konuşulur mu?" sorusunu yanıtlayan Işıkhan, "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor"

HANGİ ORANA GÖRE ASGARİ ÜCRET NE OLACAK?

*Yüzde 25 zam yapılırsa asgari ücret yaklaşık 27 bin 630 TL

*Yüzde 30 artışta yaklaşık 28 bin 735 TL

*Yüzde 35 zam durumunda yaklaşık 29 bin 800 TL

*Yüzde 40 artış yapılırsa 30 bin 950 TL seviyesine çıkacak

(2025 yılı için mevcut asgari ücret net 22 bin 104 lira olarak uygulanıyor)