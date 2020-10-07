Kris Boyson, Katie Price tarafından üç kez aldatıldığını iddia etti
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve model Katie Price'ın eski sevgilisi Kris Boyson'dan Instagram canlı yayınında şok edici açıklamalar yaptı.
Katie Price’ın "Beni şöhret için kullandı” açıklamasının ardından eski sevgili Kris Boyson, 2019 yılında ilişkileri devam ederken, İngiliz yıldızın ilişkileri devam ederken üç farklı erkekle birlikte olduğunu iddia etti.
"Kimsenin kariyerini mahvetmek istemem"
2019'un sonlarında aşkları sona ermeden önce Katie Price ile nişanlanan 31 yaşındaki antrenör, ünlü ismin sosyal medya yayınladığı videodaki olay yaratan iddialarına karşılık verdi. Bildiklerini anlatırsa Katie Price'ın kariyerinin biteceğini söyledi.
Instagram'da canlı yayın yapan Kris, "Bunu yapmak zorunda olmak istemiyordum" dedi, ancak Katie'nin açıklamaları sonrası başka seçeneğinin kalmadığını vurguladı.
İngiliz güzelin kendisiyle birlikteyken üç erkekle ilişki yaşadığını iddia eden Kris, eski sevgilisi hakkında "Dışarıda gezinmek ve başka yerlerde uyumak, onun için evde bekleyen çocuklarına bakmaktan daha önemli" ifadelerini kullandı.