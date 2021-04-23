Kripto para vurgunu! Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten talebi
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına Kırmızı Bülten yayımlanması ve Arnavutluk’ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik talep evrakı iletildi.Abone ol
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına Kırmızı Bülten yayımlanması ve Arnavutluk’ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik talep evrakı iletildi.
Öte yandan, Adalet Bakanlığı, Thodex'in kurucu ve yöneticisi Fatih Faruk Özer’in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk’tan iadesi için işlem başlattı.
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