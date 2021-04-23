Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına Kırmızı Bülten yayımlanması ve Arnavutluk’ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik talep evrakı iletildi.

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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına Kırmızı Bülten yayımlanması ve Arnavutluk’ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik talep evrakı iletildi.

Öte yandan, Adalet Bakanlığı, Thodex'in kurucu ve yöneticisi Fatih Faruk Özer’in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk’tan iadesi için işlem başlattı.

Ayrıntılar gelecek...