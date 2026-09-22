Kremlin’i araştırmanın bedeli sürgün oldu: İki Rus gazeteciden 800 sayfalık Putin biyografisi

Rus araştırmacı gazeteciler Roman Badanin ve Mikhail Rubin, Vladimir Putin’i ve Kremlin’in işleyişini konu alan yaklaşık 800 sayfalık yeni bir biyografi yayımladı. The Tsar in Person adlı kitap, Putin’in St. Petersburg belediyesinde çalışan eski bir KGB görevlisinden 2000 yılından bu yana Rusya siyasetinin merkezindeki isme dönüşmesini anlatıyor.

Kitap aynı zamanda iki gazetecinin kendi hikâyesini de içeriyor: Ev baskınları, tehditler, “yabancı ajan” ilan edilmeleri ve sonunda Rusya’dan ayrılmaları…

Badanin, ülkeye dönmeme kararını “Seçenek ya hapishaneydi ya sürgün. Ben hapishaneye gitmek istemedim” diyerek açıklıyor.

29 Haziran 2021 sabahı Badanin’in Moskova’daki evinin kapısı çalındı. Kapının dışındaki kişi, aracının çizildiğini söyleyerek Badanin’i dışarı çağırdı, Badanin kapıyı açtığında maskeli güvenlik görevlileri eve girdi.

Aynı gün Rubin ve diğer Proekt çalışanlarının evleri de arandı. Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 29 Haziran 2021’de Badanin, Rubin ve muhabir Mariya Zholobova’nın evlerinin arandığını ve gazetecilerin sorgulandığını doğrulamıştı.

Badanin ve Rubin, bağımsız araştırmacı gazetecilik platformu Proekt’in kurucuları arasındaydı. Proekt, Putin’in yakın çevresi, üst düzey Rus yetkililerin serveti ve Kremlin içindeki güç ilişkileri üzerine araştırmalarıyla tanınıyordu.