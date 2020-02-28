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Kremlin'de son dakika gelişmesi! Putin Güvenlik Konseyini acil topladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Güvenlik Konseyini acil topladığını açıkladı.

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Esed rejim güçlerinin önceki gece tansiyonun zirve yaptığı İdlib'de TSK'ya yönelik düzenlediği hava saldırılarında 33 asker şehit olmuştu.

Gündem İdlib'deki kötüleşen durum

İdlib'deki durumun ele alındığını vurgulayan Kremlin Sözcüsü Peskov, gazetecilere yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

Suriye ordusuna yönelik saldırılar düzenleyen teröristlerin kışkırtıcı eylemleri sonucunda İdlib'deki durumun kötüleşmesiyle ilgili endişe edildiği dile getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, sabah saatlerinde yaptıkları telefon görüşmesinde, İdlib'deki son durumu değerlendirmişti.

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