Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Rahatlatacak hamle açıklandı

BDDK kararına göre, yapılandırmadan yararlanmak isteyenler için 3 aylık başvuru süresi bulunuyor. Süre, nisan ayı sonunda sona erecek.

KİMLER YAPILANDIRMADAN YARARLANABİLECEK?

Düzenleme, herkesi kapsamıyor. Yapılandırma hakkı için bazı şartlar bulunuyor:

-Kredi kartı borcunun dönem borcunun kısmen ya da tamamen ödenmemiş olması gerekiyor

-Borcun, ocak ayı sonuna kadar oluşmuş olması şart

-1 Şubat sonrası oluşan borçlar kapsam dışı

-Asgari ödeme tutarını ödeyen ya da hiç ödeme yapamayanlar düzenlemeden yararlanabiliyor

-Yapılandırma kapsamında oluşacak taksitler, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenerek tahsil edilecek.

İHTİYAÇ KREDİLERİNDE KRİTİK DETAY

İhtiyaç kredileri için yapılandırma şartı ise gecikme süresine bağlı. Buna göre:

-30 günden fazla gecikmeye düşen ihtiyaç kredileri yapılandırılabilecek

-30 günü aşmayan gecikmeler düzenleme kapsamına alınmayacak

-Değerlendirmede, BDDK karar tarihi esas alınacak.