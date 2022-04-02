Kredi kullananlar dikkat! Yeni dönem başladı iade edilecek

Tüketici kredisi kullananların elini rahatlatacak çok sayıda kolaylık ve haklar getirildi. Buna göre tüketici kredilerinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın cayma hakkı hükümleri uygulanacak. Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamayacak. Tüketicilerin ödedikleri ücret ve masrafların iadesi ile kredi nedeniyle katlandıkları maliyet azaltılacak.