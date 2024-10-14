Kredi kartlarından Savunma Sanayii katkı payı kesintisinde tarih netleşti! Bankalardan yeni hamle
Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonuna katılma payı alınmasına ilişkin düzenlemede tarih netleşti. Konuyla ilgili uzman isim merak edilenleri açıkladı.
Limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerinden kesilecek 750 liralık kesinti, her yıl ocak ayının 5’inci gününde hesaplara yansıtılacak. Kart iptal edilse de pay iade edilmeyecek. Peki bu ücret sabit mi kalacak yoksa her yıl artacak mı? İşte detaylar...
Ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet'e konuya ilişkin açıklamalarda bulundu:
Kredi kartlarında 100.000 TL ve üzerinde limiti olanlardan yılda bir defa olmak üzere 750 TL’lik Savunma Sanayi katkı payı alınmasına ilişkin yasa teklifi Meclis’e sunulacak.
Yine aynı şekilde tapu işlemlerinde araba alım satımlarında da savunma Sanayi‘ye katkı payı getirilmesi düşünülüyor.
Bankalardan yeni hamle
Buna ilişkin bankalardan da katkı paylarını kart kullanıcılarına yansıtmamak adına 750 TL’lik kartlara puan yükleme chip para yükleme, bonus para yükleme gibi hamleler olduğunu görüyoruz. Vatandaştan haberi olmadan kredi kartı paylarının limitlerinin yükselip vatandaşın daha fazla harcama yapmasına neden olan bankaların böyle bir hamlesi alınacak katkı payının önüne geçmeyecek.