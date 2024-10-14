Kredi kartlarından Savunma Sanayii katkı payı kesintisinde tarih netleşti! Bankalardan yeni hamle

Bankalardan yeni hamle

Buna ilişkin bankalardan da katkı paylarını kart kullanıcılarına yansıtmamak adına 750 TL’lik kartlara puan yükleme chip para yükleme, bonus para yükleme gibi hamleler olduğunu görüyoruz. Vatandaştan haberi olmadan kredi kartı paylarının limitlerinin yükselip vatandaşın daha fazla harcama yapmasına neden olan bankaların böyle bir hamlesi alınacak katkı payının önüne geçmeyecek.