Kredi kartı limitlerinde 400 bin TL detayı! Limitler düşürülecek mi, yeni sınır ne olacak?

Kredi kartı limitlerine ilişkin 2026 düzenlemesi, kart sahiplerinin yeniden gündemine girdi. “Kredi kartı limitleri düşürülecek mi?”, “400 bin TL üzerindeki limitlere ne olacak?”, “Kredi kartı limiti gelirin kaç katı olabilir?” ve “Bankalar limitleri ne zaman güncelleyecek?” gibi sorular araştırılıyor. BDDK’nın ocak ayında aldığı karar yürürlükte ancak 11 Eylül itibarıyla bütün kart sahiplerinin limitini düşüren yeni bir karar bulunmuyor. Peki kimlerin limiti azalabilir, yeni sistem nasıl işleyecek? İşte ayrıntılar.

KREDİ KARTI LİMİTLERİ DÜŞÜRÜLECEK Mİ?

11 Eylül 2026 itibarıyla BDDK, tüm kredi kartı kullanıcılarının limitlerini genel olarak düşüren yeni bir karar açıklamadı. Yürürlükteki 29 Ocak 2026 tarihli düzenleme ise özellikle toplam kredi kartı limiti 400 bin TL’nin üzerinde olan kullanıcıların kullanılmayan limitlerine yönelik kurallar içeriyor. BDDK, 400 bin TL limite sahip bir kullanıcının bu düzenleme nedeniyle doğrudan kesinti yaşamayacağını da açıkça belirtiyor.

400 BİN TL ÜZERİ KREDİ KARTI LİMİTLERİNE NE OLACAK?

BDDK kararında tüm bankalardaki toplam kredi kartı limiti 400 bin TL’nin üzerinde olan kullanıcılar için son bir yıllık kullanım performansı dikkate alınıyor. Özellikle kullanılmayan yüksek limitlerin, belirlenen oranlar çerçevesinde azaltılması öngörülüyor. Amaç, kart limitlerini gerçek kullanım ve gelir düzeyiyle daha uyumlu hale getirmek.

KREDİ KARTI LİMİTİ GELİRİN KAÇ KATI OLABİLİR?

BDDK’nın mevcut kurallarına göre bir kişinin tüm bankalardaki toplam kredi kartı limiti, ilk yıl aylık ortalama net gelirinin en fazla iki katı olabiliyor. İkinci yıl ve sonrasında ise bu sınır gelirin en fazla dört katına çıkıyor. Örneğin aylık ortalama geliri 50 bin TL olan bir kişinin ikinci yıldan itibaren toplam kart limiti genel kural olarak 200 bin TL’yi aşamıyor.

KREDİ KARTI LİMİTLERİ NE ZAMAN GELİRLE UYUMLU HALE GELECEK?

BDDK düzenlemesi kapsamında bankaların kredi kartı limitlerini müşterilerin teyit edilmiş gelirleriyle uyumlu hale getirmesi gerekiyor. Güncel uygulamada bankalara bu uyumu sağlamak için 1 Ocak 2027’ye kadar süre tanınıyor. Bu nedenle 2026 boyunca bazı müşteriler limit güncellemesi veya gelir belgesi talebiyle karşılaşabilir.

HERKESİN KREDİ KARTI LİMİTİ DÜŞECEK Mİ?

Hayır. BDDK’nın resmi açıklamasına göre Aralık 2025 verilerinde kredi kartı kullanıcılarının yaklaşık yüzde 75’inin toplam limiti 400 bin TL’nin altında bulunuyordu ve bu grup söz konusu limit azaltma uygulamasından etkilenmiyor. Düzenlemenin odağında yüksek ve büyük ölçüde kullanılmayan kredi kartı limitleri yer alıyor.

BANKA KREDİ KARTI LİMİTİNİ ARTIRIRKEN NELERE BAKACAK?

Yeni kredi kartı başvurularında ve limit artırım taleplerinde bankalar artık geliri yalnızca belgeyle teyit edilen aylık veya yıllık ortalama gelir üzerinden değerlendirecek. Bunun yanında kredi geçmişi, ekonomik durum ve bankanın skorlama sistemi gibi kriterler de nihai limit belirlenirken dikkate alınabilecek.

400 BİN TL SINIRI NE ANLAMA GELİYOR?

400 bin TL rakamı tek bir kredi kartının değil, bir kişinin farklı bankalardaki tüm bireysel kredi kartlarının toplam limitini ifade ediyor. Dolayısıyla birden fazla bankada kartı bulunan kullanıcıların toplam limitleri birlikte değerlendiriliyor. BDDK’nın amacı, kullanılmayan yüksek limitleri azaltmak ve kredi kartı harcamalarının gelirle daha uyumlu ilerlemesini sağlamak.