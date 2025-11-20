Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni düzenleme geliyor, hepsi değişecek

2024 yılının ilk aylarında BDDK tarafından bankalara gönderilen sözlü talimat ile, kredi kartlarından yapılacak taksitli nakit avans işlemleri için belirlenen vade sayısı 12'den 3'e düşürülürken, kart sahiplerinin toplam limitlerinin en fazla yüzde 25'i oranında nakit çekebilmesine imkan tanınmıştı.