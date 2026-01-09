Kredi kapıları yüzünüze kapanabilir! Bankalar artık buna bakıyor
Bankalar, kredi kararlarında sadece skoru değil, müşterilerin son aylardaki finansal davranışlarını da belirleyici hale getirdi. Yeni sistemle hesap hareketleri yapay zeka tarafından detaylıca analiz ediliyor.
Son dönemde kredi notu yüksek olmasına rağmen kredi ya da kredi kartı başvurusu reddedilen tüketicilerin sayısında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Bankacılık sektöründe uygulamaya alınan yeni risk değerlendirme yaklaşımıyla birlikte, kredi kararlarında yalnızca skor değil, müşterilerin son aylardaki finansal davranışları da belirleyici hale geldi.
SKORUN ÖTESİNDE DERİN İNCELEME
Bankalar, geleneksel kredi notu değerlendirmesinin ötesine geçerek hesap hareketlerini daha kapsamlı biçimde incelemeye başladı. Düzenli gelir akışı, harcama alışkanlıkları ve hesap kullanım düzeni, kredi onay süreçlerinde kritik unsurlar arasında yer alıyor. Bu nedenle kredi notu iyi olan bazı müşteriler, hesap hareketlerindeki düzensizlikler nedeniyle olumsuz yanıt alabiliyor.
DAVRANIŞSAL RİSK ANALİZİ DÖNEMİ
Sektörde “davranışsal risk analizi” olarak adlandırılan yeni yaklaşım kapsamında, müşterilerin hesaplarına giren ve çıkan paranın niteliği detaylı şekilde analiz ediliyor.
Düzenli maaş ödemeleri, rutin fatura giderleri ve standart harcamalar normal kabul edilirken; ani para giriş-çıkışları, sık yapılan açıklamasız transferler ve olağan dışı işlemler risk göstergesi olarak değerlendiriliyor.