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Krasnodar Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (11'ler belli oldu)

Trabzonspor, C Grubu’nun dördüncü haftasında Rusya’nın Krasnodar takımına konuk olacak. Rakibine ilk maçta 2-0 kaybeden ve grupta galibiyeti bulunmayan temsilcimiz ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Krasnodar - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Trabzonspor, C Grubu'nun dördüncü haftasında Rusya'nın Krasnodar takımına konuk olacak. Krasnodar şehriyle aynı ismi taşıyan statta TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS 1'den yayınlanacak.

Gruptaki üç maçında 1 puan alabilen Trabzonspor, ilk galibiyetine ulaşma hedefiyle rakibinin karşısına çıkacak. Konuk Krasnodar ise ilk puanlarını Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yenerek elde etmişti. Bordo-mavili takım, Rusya deplasmanında rakibine kaybetmesi halinde üst tura çıkma şansını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya.

Avrupa kupalarındaki 133. maçını oynayacak bordo-mavili takım, 'Kupa 2'de ise 85. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 132 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 48 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Krasnodar - Trabzonspor

Stat: Krasnodar
Hakem: Benoit Bastien (Fransa)
Saat: 20:55
Yayın: beIN SPORTS 1

Krasnodar: Kritsyuk, Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Stotski, Suleymanov, Petrov, Suleymanov, Manuel Fernandes, Ari

Trabzonspor: Erce, Hosseini, Campi, Ivanildo, Serkan Asan, Kamil Ahmet, Doğan, Abdurrahim, Ahmet Canbaz, Avdijaj, Muhammet

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