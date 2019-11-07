Krasnodar Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçı CANLI YAYIN

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nun dördüncü haftasında Rusya’nın Krasnodar takımına konuk oluyor. Rakibine ilk maçta 2-0 kaybeden ve grupta galibiyeti bulunmayan temsilcimiz ilk galibiyetini almak istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun dördüncü haftasında Rusya'nın Krasnodar takımına konuk oluyor. Krasnodar şehriyle aynı ismi taşıyan statta TSİ 20.55'te başlayan karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetiyor ve müsabaka beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor.

Gruptaki üç maçında 1 puan alabilen Trabzonspor, ilk galibiyetine ulaşma hedefiyle rakibinin karşısına çıkıyor. Konuk Krasnodar ise ilk puanlarını Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yenerek elde etmişti. Bordo-mavili takım, Rusya deplasmanında rakibine kaybetmesi halinde üst tura çıkma şansını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya...

Avrupa kupalarındaki 133. maçını oynayan bordo-mavili takım, 'Kupa 2'de ise 85. karşılaşmasına çıktı. Bordo-mavililer, geride kalan 132 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 48 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Krasnodar: 2 - 0 :Trabzonspor (İlk yarı oynanıyor)

35' GOL! FC Krasnodar, Manuel Fernandes'in golüyle skoru 2-0'a taşıyor.

27' GOL! Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Manuel Fernandes pasını Kristoffer Olsson'a gönderiyor. Ceza sahası içine topla buluşan Kristoffer Olsson bekletmeden pasını tekrar Manuel Fernandes'e gönderiyor. Mamuel Fernandes kaleye şutunu gönderiyor ve Serkan Asan'a da çarpan bu top filelerimizle buluşuyor. FC Krasnodar, Manuel Fernandes'in golüyle skoru 1-0'a taşıyor.

Stat: Krasnodar

Hakem: Benoit Bastien (Fransa)

Saat: 20:55

Yayın: beIN SPORTS 1

Krasnodar: Kritsyuk, Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Stotski, Suleymanov, Petrov, Suleymanov, Manuel Fernandes, Ari

Trabzonspor: Erce, Hosseini, Campi, Ivanildo, Serkan Asan, Kamil Ahmet, Doğan, Abdurrahim, Ahmet Canbaz, Avdijaj, Muhammet