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Krasnodar Trabzonspor maçı şifresiz canlı veren kanal hangisi

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor, Krasnodar'a konuk olacak. C Grubu'ndaki maç saat 20.55'te başlayacak. İşte Krasnodar Trabzonspor maçını canlı şifresiz verecek kanallar.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. maçında bu akşam Krasnodar'a konuk olacak. Krasnodar Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Bu zorlu karşılaşma beIN Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Kritik maçı şifresiz verecek kanallar
BEİNSPORTS MENA 10,belarus 5 tv, bt sport, rmc sport, beinsports 1 turkiye 

Muhtemel 11
Trabzonspor'un sahaya Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Campi, Novak, Doğan, Kamil Ahmet, Yusuf Sarı, Ahmet Cambaz, Nwkaeme, Sörloth 11'iyle çıkması bekleniyor.

Siftah peşinde
Grupta 1 puanla son sırada yer alan Trabzonspor, kazanarak iddiasını sürdürmek niyetinde. Rus temsilcisi ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor.

Sakat futbolcular
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Onazi, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Arda Akbulut, Sosa, Sturridge ve Obi Mikel ile dinlendirilen Pereira kafilede yer almadı.

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