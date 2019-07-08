Kraliyet Ailesi'nin mücevherlerinin sergilendiği müzede skandal! Güvenlik kameraları yerine...
Kraliyet Ailesi'nin mücevherlerinin sergilendiği Londra Kulesi Crown Jewels'da güvenlik görevlisinin kameraları izlemek yerine cinsel içerikli film izlediği işte böyle ortaya çıktı.
Kraliyet Ailesi'nin 5 milyar pound (36 milyar TL) değerindeki mücevherlerinin sergilendiği Londra Kulesi Crown Jewels'da güvenlik görevlisi, güvenlik kamerasından ziyaretçileri izlemek yerine, cinsel içerikli film izlerken görüntülendi.
Siyah üniformalı Crown Jewels muhafızı görev başında elinde cep telefonu esmer bir kadının olduğu cinsel ilişki filmine odaklandı. Kraliyet çalışanının üniforma ve şapkasıyla görev başında çekilen bu görüntü, bir meslektaşı tarafından vardiya değişim saatinde gizlice çekildi.
Gardiyan, vardiyayı devralan kişinin arkasından geldiğini duymadı, bu yüzden bu şekilde yakalandı. Bu görüntü WhatsApp'ta paylaşıldı ve sosyal medyada hızla yayıldı. Fotoğraf bir WhatsApp grubuna açık bir şekilde gönderildi.
Güvenlik görevlisinin, güvenlik kamerası yerine cinsel içerikli film izlediğinin ortaya çıkmasının ardından, "Nerede olursanız olun, işyerinde cinsel içerikli film izlemek yanlış.", "Londra Kulesi'nde çalışırken çok büyük bir sorumluluğunuz var, bu yüzden çok çirkin" gibi yorumlar yapıldı.