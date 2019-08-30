Kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle sarayda sıkıldı! Oyunculuğa geri dönüyor

iHeart Radyo’ya konuşan Shuter, “Kaynaklar şu anda onun yapımcılığı ciddi ciddi düşündüğünü söylüyor. Ama ilk tutkusu olan oyunculuktan yüzde 100 vazgeçmiş değil. Eğer doğru proje gelirse, belki tarihi bir film belki de belgesel, işte o zaman yapabilir” diye konuştu.