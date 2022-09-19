Kraliçe Elizabeth'e veda vakti! Westminster Katedrali'nde cenaze töreni düzenlendi
İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth için cenaze töreni düzenlendi. 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe'nin Westminster Katedrali'nde düzenlenen cenaze törenine kraliyet aile üyelerinin yanı sıra birçok dünya lideri katıldı.
96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere hükümdarı Kraliçe Elizabeth'in Londra'daki Westminster Katedrali'nde düzenlenen cenaze töreni başladı. Kraliçenin cenazesi katedrale top arabası üstünde taşınarak getirildi.
İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe Elizabeth için, Westminster Katedrali'nde dini ayin düzenlendi. Naaşı bugün eşi Prens Philip'in yanına defnedilecek Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine dünya liderleri ve kraliyet üyeleri katıldı.
Önce Hanehalkı Süvarileri tarafından trompetlerle Son Mesaj isimli eser çalındı. Orijinal olarak 18. yüzyıl askeri borazan çağrısı olan eser, daha sonra kutsal bir anma marşı olarak önem kazandı.
Ardından ülke genelinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bunu, Ulusal Marş izledi. Tören, Kraliçe’ye bağlı gayda çalan bir müzisyenin yaktığı ağıtla sona erdi.