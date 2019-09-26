Bazen olan biteni anlamakta zorlanıyorum. Bazıları kel alaka durumlarda kraldan çok kralcı kesiliyorlar. Aslında kaş yapayım derken göz çıkardıklarının farkında değiller. Bu gibi insanlara acımaktan başka şey gelmiyor elimden.

Tarihi günler yaşıyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda tarihe mal olacak anlar yaşanıyor.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Genel Kurul’da bütün dünyaya ders olacak nitelikte bir konuşma yaptı. Tarihe mal olacak şeyler söyledi.

Dünyaya haksızlığı ve adaletsizliği haykırdı.

Kudüs ve Filistin davasında bütün dünyaya gerçek söylemlerle ilk haykıran lider olarak tarihe geçti.

‪‪Libya‬, ‪Suriye‬, Myanmar‬, ‪Mısır‬, Suudi Arabistan‬, Keşmir‬ gibi hassas gündemleri haykırdı

Millet olarak göğsümüzü kabartan anlardı.

Genel Kurul ayrıca insanlığa hitap eden, dünyanın geleceğini şekillendirecek, insanoğluna daha yaşanabilir bir dünya bırakacak anlara da şahit oldu.

Birleşmiş Milletlerin İklim Zirvesi sözde konuşmacıları arasında yer alan 16 yaşındaki Greta Thunberg tiyatral sahnesi ile bütün dikkatleri üzerine çekti.

İklim konusundaki mizansen oyunculuk hassasiyetini dile getiren Greta Thunberg, sözde iklimin korunması adına rolünü az buçuk amatörce de olsa ifa etmiş oldu.

Ancak gelin görün ki bazı kesimler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasına kör, sağır ve dilsiz kalırken Greta Thunberg’i adeta milli kahraman ilan ettiler.

Bu kesimler maalesef hep içimizde ki cerahat…

Eğer doğruysa sosyal medya üzerinden gördüğüm Kadıköy Belediyesi, Greta Tunberg’in konuşmasının üzerinden daha yirmi dört saat geçmeden Tunberg’e ait bir portreyi Kadıköy’deki bir binanın duvarına resmetmiş. Hem de öyle az buz bir resmetme değil.

Özene bezene, detaylara dikkat edilerek, renklendirdi en ufak detayı kaçırmadan sanatsal bir çalışmayla...

Kraldan çok kralcı olmak denir ya, işte Kadıköy Belediyesi böyle bir işe imza atmış.

Sanırım Greta Tunberg’ın oyunculuğuna henüz dünyada bu kadar sahip çıkan başka bir belediye yoktur.

Üstüne üstlük Greta Tunberg ülkemiz hakkında şikayetvari sözler söylemişken bu ne acele...

Oysa Kadıköy Belediyesi’nin hizmet verdiği ilçede duvarlarda görmeyi arzu ettiğimiz o kadar çok kahramanımız var ki...

Ömer Halis Demir mesela...

Fethi Sekin mesela...

Ülkemizi bölmek ve terörize etmek isteyen vatan hainlerine karşı vücudunu siper edip hayatını feda eden insanlar bir oyuncu Greta kadar resmedilmeyi hak etmiyor mu?

PKK terör örgütü tarafından gencecik yaşında şehit edilen Eren Bülbül hak etmiyor mu resmedilmeyi...

Ya Aylan bebek...

Yeni bir vatan ararken ve savaştan kaçarken boğularak ölen Aylan bebek dünyaya mesaj vermek için resmedilse ne güzel olurdu değil mi?

Daha nice kahramanlarımız var bizim adını yazsak sayfalar dolusu kitaplar yazılacak...

Onları niçin resmetmezsiniz...

Etmezsiniz çünkü onlar Türkiye’yi şikâyet etmiyorlar.

Onlar Türkiye düşmanı değiller...

Onlar Türkiye’nin karşısında değiller...

Bir de bir mesel vardır “dinime küfreden bari müselman olsa” diye... İklim değişikliği konusunda sözüm ona bu kadar hassas olan Kadıköy Belediyesi’nin derelerine daha düne gelinceye kadar kokudan yaklaşılmıyordu.

Kurbağalı Dere olayı daha taze bir çevrecilik skandalı olarak hafızalardaki yerini korurken bu çevrecilik merakı da neyin nesi?

Kadıköy Belediyesi, sen önce kendi mahalleni temiz tut da ondan sonra kraldan çok kralcı ol bari...

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