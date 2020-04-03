Kral 25 kişilik haremiyle karantinadan kaçtı 4 Avrupa Birliği ülkesi birbirine girdi

Dünya koronavirüs salgınıyla savaşına devam ederken, hem sevindiren hem de üzen haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde koronavirüse yakalananların sayısı 1 milyonu geçerken, 53 binin üzerinde can kaybı var. İtalya 13 bin 155 ölüm ile ilk sırada yer alırken, İtalya, 10 bin 935 ölümle ikinci sırada. Avrupa Birliği'nin 4 büyük ülkesi koronavirüs maskesi yüzünden birbirine girerken, İtalya'da belediye başkanı yerel para birimi basarak ihtiyaç sahiplerine dağıttı... Tayland Kralı ise ülkesinde sokağa çıkma yasağı ilan edip 25 kişilik haremiyle Almanya'ya kaçtı... İşte dünyadan koronavirüs haberleri...