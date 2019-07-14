KPSS'ye geç kalan adaylar sınava alınmadı

Zonguldak'ta, sınava girecek adaylar didik didik arandıktan sonra sınıflara alındı. Birçok aday sınava saniyelerle yetişirken, tüm uyarılara rağmen geç kalan adaylar '15 dakika' kuralından dolayı saat 10.00'dan sonra adaylar, sınav binasına alınmadı.