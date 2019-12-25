KPSS sonuçları ÖSYM Sağlık Bakanlığı KPSS/7 tercih sonuçları TC ile sorgulama
Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklanıyor ÖSYM KPSS/7 sonuçları için tarih verdi. Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarının yarın yani 26 Aralık perşembe günü açıklanması bekleniyor. KPSS/7 tercih sonuçları ÖSYM sonuç sayfasından TC numarası ile sorgulanacak.
KPSS sonuçları açıklanıyor ÖSYM KPSS/7 tercih sonuçları için tarihi verdi. Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları yarın yani 26 Aralık perşembe günü açıklanacak. ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli başvuruları tamamlandı. Sağlık Bakanlığı’nda görev almak isteyen adaylar yerleştirmeleri bekliyor. KPSS sonuçları ÖSYM sonuc sayfasından TC ile sorgulanacak.
Sağlık Bakanlığı, KPSS 2019/7 tercih sonuçları ile birlikte binlerce personeli istihdam etmeye devam edecek.
Peki, KPSS 2019/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler...
Geçtiğimiz yıl 4-11 Haziran arasında KPSS 2018/5 adı altında gerçekleştirilen Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemi, 8 gün içerisinde açıklanmıştı.
Bu bilgiler açıklandığında Sağlık Bakanlığı 2019/7 tercih sonuçlarının 26 Aralık tarihinde duyurulması bekleniyor.