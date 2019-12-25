KPSS sonuçları ÖSYM Sağlık Bakanlığı KPSS/7 tercih sonuçları TC ile sorgulama

KPSS sonuçları açıklanıyor ÖSYM KPSS/7 tercih sonuçları için tarihi verdi. Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları yarın yani 26 Aralık perşembe günü açıklanacak. ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli başvuruları tamamlandı. Sağlık Bakanlığı’nda görev almak isteyen adaylar yerleştirmeleri bekliyor. KPSS sonuçları ÖSYM sonuc sayfasından TC ile sorgulanacak.