KPSS sonuçları açıklanıyor TC ile ais osym sonuç sorgulama saat kaçta?

KPSS sonuçları açıklanıyor gözler ÖSYM sonuç sorgulama ekranında. Memur olmak ve devlet kadrolarına sınav ile girmek isteyen vatandaşların girdiği 2019 KPSS sonuçları bugün, yani 29 Ağustos Perşembe günü açıklanıyor.