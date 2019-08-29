KPSS sonuçları açıklandı ÖSYM saat 12.30'da duyurdu TC ile giriş
KPSS sonuçları açıklandı ÖSYM sınav sonuçları saat 12.30'da duyurdu. 2019 KPSS sınav sonuçları osym.ais. gov.tr adresinden TC ile sorgulanacak. Sisteme giriş şifresini unutanlar e devlet şifresi ile de KPSS sonucunu sorgulayacak.
KPSS sonuçları açıkladı milyonlarca memur adayı 2019 KPSS sonuçlarını sorgulama başladı. ÖSYM KPSS sonuçları ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı.2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları erişime açıldı. Peki, ÖSYM KPSS ÖABT sonuçları nasıl öğrenilir?
KPSS Alan Bilgisi Sınav Sonuçları belli oldu. Kamu kurumlarında görev alacak adayların tercihlerinde kullanacakları puanları elde ettikleri sonuçlar bugün adaylara duyuruldu. Oturumlar halinde gerçekleştirilen sınavlarda adaylar sorumlu oldukları alan üzerinden sınava katılmışlardı.
KPSS SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanacak sınav sonuçları kurumun sonuçları duyurduğu “sonuc.osym.gov.tr” adresinde ve ÖSYM AİS sayfasında olacak. TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapan adaylar sınavdan elde ettikleri sonuçlara ulaşabilecek.