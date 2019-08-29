KPSS sonuçları açıklandı ÖSYM saat 12.30'da duyurdu TC ile giriş

KPSS sonuçları açıkladı milyonlarca memur adayı 2019 KPSS sonuçlarını sorgulama başladı. ÖSYM KPSS sonuçları ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı.2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları erişime açıldı. Peki, ÖSYM KPSS ÖABT sonuçları nasıl öğrenilir?