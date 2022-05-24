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KPSS oturum ücretlerine tepkiler dinmiyor

KPSS oturum ücretlerine tepkiler dinmiyor

KPSS başvuruları sonrası açıklanan sınav ücretleri tepkiyle karşılanırken, branşa göre ödenecek sınav ücretleri 500 lirayı buluyor.

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Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, 24 Mayıs itibarıyla başladı.

Genel yetenek- genel kültür testleri ile başlayacak olan KPSS lisans oturumu, 31 Temmuz'da düzenlenecek.

Alan bilgisi sınavı 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta ve ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

Başvuruların 6 Haziran günü son bulacağı bildirilirken, heyecanlı memur adaylarından sınav ücretlerine tepki yağdı.

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav ücretleri ise şu şekilde;

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her bir oturum için) 115,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her bir oturum için) 80,00 TL
ÖABT alanı için 115,00 TL olarak belirlendi.
4 oturum 460 lira
Yayınlalanan oturumların fiyat listesine göre 4 oturuma girecek bir memur adayının ödeyeceği toplam tutar 460 lira...

7 Haziran son gün
Başvuru ücretleri için son gün ise 7 Haziran 2022 olarak belirlendi.

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