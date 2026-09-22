KPSS ön lisans sınav giriş belgesi açıklandı mı? 2026 sınav yerleri ne zaman belli olacak?

Adaylar "2026 KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı?", "KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?", "Sınava hangi okulda gireceğim?" sorularına yanıt arıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 2026 KPSS Ön Lisans sınavı öncesinde sınav merkezi bilgileri ve giriş belgesi için yapılacak açıklamalar bekleniyor.

ÖSYM sınav takvimine göre 2026-KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden takip edecek.

2026 KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2026 KPSS Ön Lisans sınav yerleri için henüz resmi açıklama yapılmadı. ÖSYM tarafından sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte adaylar sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini öğrenebilecek.

Sınav merkezi bilgileri açıklandığında adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM AİS üzerinden sorgulama yapabilecek.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS sınav giriş belgeleri, genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açılıyor. 2026 KPSS Ön Lisans için de giriş belgelerinin sınav öncesindeki günlerde ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.

Belgede adayın sınava gireceği okul, salon ve sınav saati gibi bilgiler yer alacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava ön lisans mezunları ve sınav başvuru şartlarını taşıyan adaylar katılacak.

Adayların sınav günü giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleriyle sınav binasında hazır bulunmaları gerekiyor.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

KPSS sınav giriş belgesi sorgulama adımları:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş yapılır.

T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılır.

2026-KPSS Ön Lisans sınavı seçilerek giriş belgesi ekranı görüntülenir.

Adaylar sınav yerleri açıklandığında bu ekran üzerinden sınava girecekleri bina ve salon bilgilerine ulaşabilecek.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarının 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.