KPSS Lisans’ta sınav maratonu tamamlandı! 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS Lisans sınav maratonu, 12-13 Eylül’de düzenlenen Alan Bilgisi oturumlarının ardından tamamlandı. “KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?”, “2026 KPSS Lisans sonuç tarihi ne zaman?”, “KPSS sonuçları erken açıklanır mı?” ve “Sonuçlar nereden sorgulanacak?” gibi sorular araştırılıyor. ÖSYM, sonuç tarihini resmi sınav takviminde duyurdu. Peki KPSS sonuçları hangi gün açıklanacak, adaylar puanlarını nasıl öğrenecek? İşte ayrıntılar.

2026 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin resmi 2026 sınav takvimine göre KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Bu tarih hem Genel Yetenek-Genel Kültür hem de Alan Bilgisi oturumları için geçerli olacak. ÖSYM şu an için sonuç tarihinde herhangi bir değişiklik duyurmadı.

KPSS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR SONUÇLARI NE ZAMAN?

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül’de yapıldı. Sınava 1 milyon 708 bin 329 aday başvurdu. Adaylara 120 soru yöneltildi ve 130 dakika süre verildi. ÖSYM takvimine göre bu oturumun sonuçları da 7 Ekim’de ilan edilecek.

KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

KPSS Alan Bilgisi sınavları 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirildi. ÖSYM, Alan Bilgisi 1. gün ve 2. gün sınavları için de sonuç tarihini 7 Ekim 2026 olarak belirledi. Böylece adaylar Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sonuçlarına aynı tarihte ulaşabilecek.

KPSS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANACAK?

Adaylar sonuçlar açıklandığında ÖSYM’nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulama yapabilecek. ÖSYM sonuç ekranında adayların sınav puanları ve ilgili sonuç bilgileri yer alacak. Sonuç belgesi ayrıca adayların adreslerine gönderilmeyecek.

KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

ÖSYM’nin resmi takviminde sonuç tarihi 7 Ekim olarak yer alıyor. 14 Eylül itibarıyla kurum sonuçların daha erken açıklanacağına ilişkin yeni bir duyuru yayımlamadı. Bu nedenle adayların 7 Ekim tarihini esas alması gerekiyor. ÖSYM takviminde değişiklik yaparsa yeni tarihi resmi kanallarından ayrıca duyuracak.

2026 KPSS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

ÖSYM’nin 2026 KPSS sürecine ilişkin bilgilerine göre sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Adaylar ilgili kamu kurumlarının personel alımlarında ve merkezi yerleştirme süreçlerinde geçerli KPSS puan türlerini kullanabilecek.