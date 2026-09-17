Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 3 kritik isim gözaltında

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı.

4 GÖZALTI KARARI DAHA

Soruşturma kapsamında; ölümün meydana geldiği dönemde görev yapan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı olmak üzere toplam 4 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

3 KİŞİ YAKALANDI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17 Eylül 2026 günü saat 07.00’de İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi; 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

- Hasan Ataman Yıldırım – Emekli Deniz Yüzbaşı, Kozinoğlu'nun cezaevi koğuş arkadaşı.

- Ali İşgören – Olay tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan, önceki soruşturma hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı veren ve daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği belirtilen eski Cumhuriyet başsavcısı.

- Necip Doğan – Olay tarihinde cezaevi savcısı olarak görev yapan, olay yeri incelemesine katılan ve daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği belirlenen eski Cumhuriyet savcısı.

HASAN ATİLLA UĞUR İÇİN YAKALAMA KARARI

Kıbrıs’ta bulunduğu tespit edilen, emekli Jandarma Albayı ve Kozinoğlu'nun cezaevi koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur’un yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerine devam ediliyor.

ADALET BAKANI GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Bakan Gürlek ise sosyal medya hesabından soruşturmaya yönelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız. MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen soruşturmada, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.

Soruşturma kapsamında bugün; olay tarihinde görev yapan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu’nun iki koğuş arkadaşı olmak üzere 4 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiştir.

İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kıbrıs’ta bulunduğu tespit edilen diğer şüpheli hakkındaki adli süreç ise devam etmektedir.

Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın da katkısıyla, ölümün meydana geldiği gece yaşananlar, olayın ardından yürütülen adli işlemler, toplanan deliller ve önceki soruşturma süreci hiçbir soru işareti bırakılmayacak şekilde yeniden incelenmektedir. Aradan geçen süre ne olursa olsun; maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, sorumluların tespit edilmesi ve adaletin tecellisi için gereken bütün adli süreçler kararlılıkla yürütülmektedir."