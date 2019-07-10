Köyün 200 yıllık tarihi taş köprüsü bir anda çöktü
İhlas Haber Ajansı
Rize’nin Ambarlık köyünde 18. yüzyıldan kalma Ambarlık Köyü Kemer Taş Köprüsü sabahın erken saatlerinde bir anda çöktü. Köylüler şaşkına döndü.
Merkeze bağlı Ambarlık köyünde 18. yüzyıldan kalma Kültür Varlıkları Envanterine kayıtlı Ambarlık Köyü Kemer Köprüsü sabah saatlerinde çöktü. Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada tarihi köprünün gözlerinin önünde bir anda yok oluşundan büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.
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Başkan Balcı “Ne olduğunu bizde anlayamadık. 200 yıllık tarihimiz gözümüzün önünde kayboldu, yıkıldı. Canımız yandı. Vadimizin simgesiydi.
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Bütün köylerimizin misafirinin ağırlandığı köprümüzdü. Vadinin en önemli tarihi eseriydi. Hepimiz şaşkınız.
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Gerekli incelemelerden sonra nedeni ortaya çıkabilir. Yıllar öncesinden bir onarım yapılmıştı. Kesin bir şey söyleyemeyiz ama belki bir hatalı onarım olmuş olabilir.
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