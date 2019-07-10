Köyün 200 yıllık tarihi taş köprüsü bir anda çöktü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Köyün 200 yıllık tarihi taş köprüsü bir anda çöktü

Rize’nin Ambarlık köyünde 18. yüzyıldan kalma Ambarlık Köyü Kemer Taş Köprüsü sabahın erken saatlerinde bir anda çöktü. Köylüler şaşkına döndü.

Köyün 200 yıllık tarihi taş köprüsü bir anda çöktü - Sayfa 1

Merkeze bağlı Ambarlık köyünde 18. yüzyıldan kalma Kültür Varlıkları Envanterine kayıtlı Ambarlık Köyü Kemer Köprüsü sabah saatlerinde çöktü. Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada tarihi köprünün gözlerinin önünde bir anda yok oluşundan büyük üzüntü duyduklarını ifade etti. 

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Köyün 200 yıllık tarihi taş köprüsü bir anda çöktü - Sayfa 2

Başkan Balcı “Ne olduğunu bizde anlayamadık. 200 yıllık tarihimiz gözümüzün önünde kayboldu, yıkıldı. Canımız yandı. Vadimizin simgesiydi.

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Köyün 200 yıllık tarihi taş köprüsü bir anda çöktü - Sayfa 3

Bütün köylerimizin misafirinin ağırlandığı köprümüzdü. Vadinin en önemli tarihi eseriydi. Hepimiz şaşkınız.

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Köyün 200 yıllık tarihi taş köprüsü bir anda çöktü - Sayfa 4

Gerekli incelemelerden sonra nedeni ortaya çıkabilir. Yıllar öncesinden bir onarım yapılmıştı. Kesin bir şey söyleyemeyiz ama belki bir hatalı onarım olmuş olabilir. 

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