Köylülerin ödünü kopartan salatalık! Bartın'da Çin işi tohumdan bu çıktı
BARTIN'dan gelen haber genetiği ile oynanmış besinlerin son örneği oldu. Çin işi tohumu eken köylü, salatalık gözünün önünde devasa hale gelince dondu kaldı.
Bartın Kozcağız beldesi Ahmetler Mahallesi’nde yaşayan Müyesser Acıbal (63), geçen yıl komşusunun İzmir’den bir Çinli vatandaştan aldığı Çin salatalığı tohumlarını bu yıl bahçesine ekti. Bir süre sonra filizlenen salatalıklar, toplam 6 ürün verdi.
Büyümesi bir türlü durmadı
Salatalık büyüdükçe büyüdü, sonunda 1 metreye vardı. Salatalıkların boyutlarını gören Müyesser Acıbal, endişeye kapıldı ve hepsini kökünden söküp attı.
Dev salatalıkları kökünden söken Müyesser Acıbal, fotoğraflarını çekerek, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne gönderdi. Müdürlük yetkilileri, sebzenin salatalığın bir türü olduğunu, eğer kesilmeseydi, daha da büyüyebileceğini bildirdi.
En büyüğü 1 metre uzunluğunda ve 30 kilo ağırlığındaki Çin salatalığını gören mahalle sakinleri de gözlerine inanamadı.