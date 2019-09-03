Köylülerin ödünü kopartan salatalık! Bartın'da Çin işi tohumdan bu çıktı

Dev salatalıkları kökünden söken Müyesser Acıbal, fotoğraflarını çekerek, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne gönderdi. Müdürlük yetkilileri, sebzenin salatalığın bir türü olduğunu, eğer kesilmeseydi, daha da büyüyebileceğini bildirdi.