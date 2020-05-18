Köylüler çekti Yozgat'a bulut gibi geldiler! Esrarengiz sinek istilası
TÜRKİYE'de Şanlıurfa ve Mardin'in ardından Yozgat henüz tam türü tanımlanamayan sarı sinek istilasına uğradı. Uzaktan bakıldığında toz bulutu gibi görünen sinekler endişe yarattı.
Dünya'da koronavirüs günlerinde görülen istila haberleri insanlığı endişeye sürüklüyor.. Türkiye'de de Şanlıurfa çekirge istilasına uğrarken, Mardin'de çok sayıda yılan ortaya çıkmıştı. Bu kez yeni istila haberi Yozgat'tan geldi. Köy halkı hiç görmedikleri sarı sineklerin istilasına uğradığını söylerken sineklerin ekinlere zarar verip vermediğini yetkililere soracağını belirtti.
Yozgat'taki istila görüntüleri bölge sakinlerini endişelendiriyor. Bir bulut şeklinde köyü ve ekili alanları kaplayan sarı ve siyah sinekler, vatandaşları endişelendirdi. Köyde bahçesini eken Atila Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir anda küçük sineklerin köyü istila ettiğini ve çalışmakta zorlandıklarını söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19), çekirge istilası derken şimdi de sinek istilasına uğradıklarını ifade eden Ertuğrul, "Bu sineklerin ekili alanlara zarar verip vermediğini bilemiyoruz. Ziraat mühendislerine soracağız. İnşallah zarar vermiyorlardır." dedi.
Tuncay İldiş de arazinin büyük bölümünü kapladığını belirterek "Sinekler 3-4 saattir bulut şeklinde arazi üzerinde, inşallah kısa sürede kaybolurlar." diye konuştu.