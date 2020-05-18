Köylüler çekti Yozgat'a bulut gibi geldiler! Esrarengiz sinek istilası

Yozgat'taki istila görüntüleri bölge sakinlerini endişelendiriyor. Bir bulut şeklinde köyü ve ekili alanları kaplayan sarı ve siyah sinekler, vatandaşları endişelendirdi. Köyde bahçesini eken Atila Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir anda küçük sineklerin köyü istila ettiğini ve çalışmakta zorlandıklarını söyledi.