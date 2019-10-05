Köyde sayılarla oynayan çoban olarak biliniyor! Sıradışı yöntemlerle kar üstüne kar ediyor

Köyde "sayılarla oynayan çoban" olarak tanınan Küçükakbulut, bu uygulamalar sayesinde düşük giderle yüksek kazanç elde etmeyi başarıyor. Çocuk yaşlarda hayallerini süsleyen hayvancılıktan kopamayan Küçükakbulut, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümünü bitirerek, doğduğu Konaklı köyüne yerleşti.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi" ile hayallerine giden yolun ilk adımını atan ekonometrist genç, her gün hayvanlarını kendi güdüyor.