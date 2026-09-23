Köy yangını! Bir evde başladı 4 eve sıçradı

Köy yangını! Bir evde başladı 4 eve sıçradı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın 4 eve daha sıçradı. Yangına müdahale sürüyor.

Pınar Erden Güneş
Pınar Erden Güneş
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Köy yangını! Bir evde başladı 4 eve sıçradı - Resim: 1

İlçeye bağlı Deresökü köyünde Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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Köy yangını! Bir evde başladı 4 eve sıçradı - Resim: 2

Kısa sürede büyüyen yangın yanında bulunan 4 eve daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.

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Köy yangını! Bir evde başladı 4 eve sıçradı - Resim: 3
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Köy yangını! Bir evde başladı 4 eve sıçradı - Resim: 4
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Köy yangını! Bir evde başladı 4 eve sıçradı - Resim: 5
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Kastamonu yangın