Köy yangını! Bir evde başladı 4 eve sıçradı
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın 4 eve daha sıçradı. Yangına müdahale sürüyor.
Pınar Erden Güneş
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İlçeye bağlı Deresökü köyünde Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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Kısa sürede büyüyen yangın yanında bulunan 4 eve daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.
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