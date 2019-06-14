Köy hayatı yaşayan Azra Akın'ın tercihi Ege'den yana oldu
Model ve oyuncu Azra Akın, eşi Atakan Koru ve oğulları Demir ile yaz tatilini Ege taraflarında geçireceğini dile getirdi.
Dünya güzeli Azra Akın, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de alışveriş yaparken görüntülendi. Evliliğinin ardından İpsala'da köy hayatı yaşayarak oğlu Demir'i büyüten güzel oyuncu, yaz tatili için ailecek Ege taraflarına gideceklerini ve oğlu Demir'in ilk defa deniz ile tanışacağını dile getirdi.
Bayram tatili için kısa süreliğine Edirne'ye giden güzel oyuncu, burada ailesi ile birlikte kısa bir tatil geçirmişti. Tatil sonrasında soluğu alışverişte alan Azra Akın, tek başına bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.
Bu kez ailesi ile birlikte Ege taraflarına tatile gideceğini söyleyen Akın, "Bu yaz ailemle birlikte vakit geçireceğiz. Demir'in de aramızda oluğu ilk tatilimiz olacağı için, bizim için de güzel ve özel bir tatil olacak. Oğlumuz ilk kez denizle tanışacak. Onun için de bir hayli mutluyuz" açıklamasında bulundu.
2017 Yılında hayatını Atakan Koru ile birleştiren dünya güzeli, Keşan İlçesi'ne bağlı Bahçeköy'deki bir kır lokantasının bahçesinde düzenlenen Trakya'ya özgü düğün töreniyle evlenmişti.