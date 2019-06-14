Köy hayatı yaşayan Azra Akın yaz tatili için Ege'yi tercih edecek

Bu kez ailesi ile birlikte Ege taraflarına tatile gideceğini söyleyen Akın, "Bu yaz ailemle birlikte vakit geçireceğiz. Demir'in de aramızda oluğu ilk tatilimiz olacağı için, bizim için de güzel ve özel bir tatil olacak. Oğlumuz ilk kez denizle tanışacak. Onun için de bir hayli mutluyuz" açıklamasında bulundu.