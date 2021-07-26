Köy halkı 40 yıldır buraya gitmeye korkuyor Denizli'de gizli kalmış masmavi su
DENİZLİ'de 40 yıl önce yaşanan olay nedeniyle köy halkının gitmeye korktuğu Acıpayam Kanyonu, masmavi kalmış suyuyla dikkat çekiyor.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bulunan Acıpayam Kanyonu, Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördü. Turizme kazandırılan Acıpayam Kanyonu'na ziyaretçi ilgisi her geçen gün artıyor.
Yaklaşık 50 metre yüksekliğe sahip, dev kayalıkların arasından akan tertemiz suyu ile dikkatleri çeken Acıpayam Kanyonu, kimi bölgelerde birikintiler oluşturan masmavi suyuyla da eşsiz bir güzellik sunuyor.
Ormanlık alanda bulunan ve içinde yaklaşık 10 kilometrelik doğal yürüme alanının bulunduğu kanyon, hava sıcaklığının arttığı günlerde serinlemek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi.
Kurban Bayramı tatili döneminde Denizli'nin yanı sıra çevre illerden gelen doğa, fotoğraf ve kamp tutkunlarının uğrak merkezi kanyona çam ormanlarının arasından geçilerek ulaşılabiliyor.