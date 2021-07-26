BIST 1.350
DOLAR 8,56
EURO 10,10
ALTIN 498,42

Köy halkı 40 yıldır buraya gitmeye korkuyor Denizli'de gizli kalmış masmavi su

Köy halkı 40 yıldır buraya gitmeye korkuyor Denizli'de gizli kalmış masmavi su

DENİZLİ'de 40 yıl önce yaşanan olay nedeniyle köy halkının gitmeye korktuğu Acıpayam Kanyonu, masmavi kalmış suyuyla dikkat çekiyor.

Köy halkı 40 yıldır buraya gitmeye korkuyor Denizli'de gizli kalmış masmavi su

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bulunan Acıpayam Kanyonu, Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördü. Turizme kazandırılan Acıpayam Kanyonu'na ziyaretçi ilgisi her geçen gün artıyor.

117
Köy halkı 40 yıldır buraya gitmeye korkuyor Denizli'de gizli kalmış masmavi su

Yaklaşık 50 metre yüksekliğe sahip, dev kayalıkların arasından akan tertemiz suyu ile dikkatleri çeken Acıpayam Kanyonu, kimi bölgelerde birikintiler oluşturan masmavi suyuyla da eşsiz bir güzellik sunuyor.

217
Köy halkı 40 yıldır buraya gitmeye korkuyor Denizli'de gizli kalmış masmavi su

Ormanlık alanda bulunan ve içinde yaklaşık 10 kilometrelik doğal yürüme alanının bulunduğu kanyon, hava sıcaklığının arttığı günlerde serinlemek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi.

317
Köy halkı 40 yıldır buraya gitmeye korkuyor Denizli'de gizli kalmış masmavi su

Kurban Bayramı tatili döneminde Denizli'nin yanı sıra çevre illerden gelen doğa, fotoğraf ve kamp tutkunlarının uğrak merkezi kanyona çam ormanlarının arasından geçilerek ulaşılabiliyor.

417