KOVAN Programı ile 500 gence teknoloji kariyeri! Kimler başvurabilir, eğitim nasıl olacak?

İŞKUR ile HAVELSAN arasında hayata geçirilen KOVAN Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı Yetiştirme Programı, teknoloji ve savunma sanayisinde kariyer hedefleyen gençlerin gündemine girdi. “KOVAN Programı nedir?”, “KOVAN’a kimler başvurabilir?”, “500 genç nasıl uzmanlaştırılacak?” ve “Eğitim süresince ne kadar ödeme yapılacak?” gibi sorular araştırılıyor. Programla bir yıl içinde 500 gencin KOVAN alanında yetiştirilmesi hedefleniyor. Peki eğitim kaç saat sürecek, kursiyerler hangi alanlarda uzmanlaşacak? İşte ayrıntılar.

KOVAN PROGRAMI NEDİR?

KOVAN Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı Yetiştirme Programı, HAVELSAN tarafından geliştirilen milli Kurumsal Kaynak Planlama yani ERP sistemi KOVAN için nitelikli uzman yetiştirmeyi amaçlayan mesleki eğitim programı. İŞKUR, Savunma Sanayii Başkanlığı ve HAVELSAN işbirliğiyle yürütülen program, gençlere yeni bir teknoloji uzmanlığı kazandırırken savunma sanayisinin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

KOVAN PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, programa lisans mezunu gençlerin katılabileceğini açıkladı. İlk program için 18-30 yaş aralığındaki lisans mezunu gençler hedefleniyor. Başvuru dönemleri, eğitim verilecek şehirler ve adaylarda aranacak ayrıntılı bölüm veya yetkinlik şartlarının yeni sınıflar açıldıkça İŞKUR ve HAVELSAN tarafından duyurulması bekleniyor.

KOVAN PROGRAMINDA 500 GENÇ NASIL UZMANLAŞTIRILACAK?

Program kapsamında gençlere toplam 420 saatlik mesleki eğitim verilecek. Eğitim içeriğini HAVELSAN’ın ihtiyaçları ve sektörün beklentileri doğrultusunda uzman ekipler hazırladı. Kursiyerler KOVAN sistemi üzerinde uygulamalı eğitim alacak; sistemin kullanımı, kurulumu ve şirketlerin iş süreçlerine uyarlanması konusunda bilgi ve beceri kazanacak.

KOVAN EĞİTİMİNDE GENÇLERE NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

Kursiyerlere eğitim boyunca İŞKUR tarafından günlük 1.079 TL zaruri gider ödemesi yapılacak. Ayda 26 gün eğitime katılan bir kursiyer yaklaşık 28 bin TL, yani net asgari ücret düzeyinde ödeme alacak. Ayrıca kursiyerlerin genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primlerini de İŞKUR karşılayacak.

500 GENÇ İÇİN NE KADAR KAYNAK AYRILDI?

KOVAN Programı kapsamında bir yıl içinde 500 gencin uzmanlaştırılması için yaklaşık 45 milyon TL kaynak ayrıldı. İlk eğitim sınıfı 26 kursiyerle açıldı. HAVELSAN, ilerleyen dönemlerde farklı şehirlerde de eğitim sınıfları açarak önce 500, daha sonraki aşamalarda ise binlerce KOVAN uzmanı yetiştirmeyi hedefliyor.

KOVAN EĞİTİMİNİ TAMAMLAYANLAR HAVELSAN’DA İŞE Mİ GİRECEK?

Programı tamamlamak doğrudan HAVELSAN’da işe alınma garantisi anlamına gelmiyor. Ancak eğitimlerini başarıyla bitiren gençlerin savunma sanayisi ekosisteminde istihdama geçiş süreçlerini İŞKUR, Savunma Sanayii Başkanlığı ve HAVELSAN birlikte takip edecek. KOVAN’ı kullanan veya ilerleyen dönemde kullanacak şirketler de yetiştirilen uzmanlar için potansiyel çalışma alanı oluşturacak.

HAVELSAN KOVAN NEDİR, NERELERDE KULLANILIYOR?

KOVAN, HAVELSAN’ın geliştirdiği yerli Kurumsal Kaynak Planlama ve iş yönetim sistemi. İnsan kaynaklarından muhasebeye, proje yönetiminden lojistiğe kadar farklı kurumsal süreçleri tek sistem altında yönetebilen modüler bir yapıya sahip. KOVAN halihazırda 12 farklı kurumda 62 binden fazla kullanıcıya ulaştı. Yeni uzmanlık programıyla yazılımın daha fazla kurum ve şirkette yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

KOVAN PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Programın ilk 26 kişilik eğitim sınıfı 15 Eylül itibarıyla açıldı. Sonraki dönemlerde 500 kişilik hedef doğrultusunda yeni sınıflar oluşturulacak. Yeni başvuruların tarihleri, şehirleri ve başvuru ekranlarına ilişkin ayrıntıların İŞKUR, Savunma Sanayii Başkanlığı ve HAVELSAN tarafından ilan edilmesi bekleniyor. Bu nedenle henüz açıklanmayan bir genel başvuru tarihini kesinleşmiş tarih olarak değerlendirmemek gerekiyor.