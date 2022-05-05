Kötü haber geldi! Yeşilçam'ın gamzeli güzel Bahar Öztan hastalığı yeniden hortladı
Bir süredir sağlık sorunları nedeni ile keyifsiz günler yaşayan oyuncu Bahar Öztan'dan gelen haber hayranlarını üzdü.
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak bilinen Bahar Öztan geçtiğimiz aylarda Bodrum’a yerleşti. Yakalandığı kanseri 3 kez yenen ve hayata sıkı sıkıya bağlanan 58 yaşındaki güzel oyuncu Öztan'dan kötü haber geldi.
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Öztan'ın kanserle mücadelesine yeniden başladığı öğrenildi.
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Kolon kanserine yakalanan Öztan'ın tedavi sürecinin iyi gittiği ifade edildi.
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Öztan Bodrum'daki evinde şu sıralar ailesiyle moral depoluyor.
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