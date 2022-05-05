BIST 2.484
DOLAR 14,87
EURO 15,71
ALTIN 906,70

Kötü haber geldi! Yeşilçam'ın gamzeli güzel Bahar Öztan hastalığı yeniden hortladı

Kötü haber geldi! Yeşilçam'ın gamzeli güzel Bahar Öztan hastalığı yeniden hortladı

Bir süredir sağlık sorunları nedeni ile keyifsiz günler yaşayan oyuncu Bahar Öztan'dan gelen haber hayranlarını üzdü.

Kötü haber geldi! Yeşilçam'ın gamzeli güzel Bahar Öztan hastalığı yeniden hortladı

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak bilinen Bahar Öztan geçtiğimiz aylarda Bodrum’a yerleşti. Yakalandığı kanseri 3 kez yenen ve hayata sıkı sıkıya bağlanan 58 yaşındaki güzel oyuncu Öztan'dan kötü haber geldi. 

18
Kötü haber geldi! Yeşilçam'ın gamzeli güzel Bahar Öztan hastalığı yeniden hortladı

Öztan'ın kanserle mücadelesine yeniden başladığı öğrenildi. 

28
Kötü haber geldi! Yeşilçam'ın gamzeli güzel Bahar Öztan hastalığı yeniden hortladı

 Kolon kanserine yakalanan Öztan'ın tedavi sürecinin iyi gittiği ifade edildi.

38
Kötü haber geldi! Yeşilçam'ın gamzeli güzel Bahar Öztan hastalığı yeniden hortladı

Öztan Bodrum'daki evinde şu sıralar ailesiyle moral depoluyor.

48