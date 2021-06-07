Kötü haber geldi Mehmet Ali Erbil hastanelik oldu! Ekranlara dönecekti
Ekrana dönüş hazırlıkları yapan usta şovmen Mehmet Ali Erbil'den kötü haber geldi.
Yaklaşık iki yıl önce evinin banyosunda düşerek kaburgasını zedeleyen Mehmet Ali Erbil, tedavi altına alındığı hastanede zor dönemlerden geçmişti. Erbil, yaralandıktan sonra kaçış sendromu adı verilen hastalığı nüksetmişti.
Erbil, uzun bir süre hastanede gözetim altında kalarak tedavi olmuştu.
Tedavi süreci sonrası "Çok şükür ayakta tek başıma durabiliyorum artık" paylaşımı yapan Erbil geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi vermişti.
Erbil yaptığı açıklamada "Gözlemlediğim kadarıyla halkımızın eskisine oranla çok daha fazla gülmeye ihtiyacı var. Bir aksilik olmazsa Haziran ayı gibi ya da Kurban Bayramı'nda, sürpriz bir kanalla sevenlerimle buluşmayı umut ediyorum, ben de onları çok özledim" demişti.