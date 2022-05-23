Kötü haber geldi hastalığı ortaya çıktı! Billur Kalkavan'ın son hali hayranlarını üzdü: Hamdi Alkan paylaştı
Zaman zaman yaptığı açıklamalarla tepkilerin odağı haline gelen Billur Kalkavan'ın son hali yürek burktu.
Geçtiğimiz günlerde aldatılmanın kadınların eksiklerinden kaynaklandığını söyleyen Billur Kalkavan, "Madem bu kadar aldatılmak istemiyorlar ve bu konuda çok muzdaripler, o zaman estetikçiden önce kafalarının içini doldurmaya çalışsalar." demişti.
Erkeklerin karşısında evinin ne kadar temiz olduğundan bahseder ne kadar güzel Yemek yaptığından. Ben diyorum ki 'cinsellikten konuşalım mı?' Çünkü hayatın en önemli konularından biri." sözleriyle tepki çekmişti.
"Yemek yapmaktan bile daha önemli aslında bence" diyen Kalkavan "Kadınlarımızın eksiklerinden dolayı birazcık bu aldatılma olayı diyeceğim. Kızacaklar bana. Kafalar doldurulacak. Ben cinsiyetçi olarak ayırmaktan hoşlanmıyorum ama insan kendini geliştirecek." demişti.
Pek çok dizi ve filmde rol alan Billur Kalkavan'dan üzücü haber geldi.