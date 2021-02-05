Kostümün içinden çıkan delikanlı genç kızı neye uğradığına şaşırttı
Kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi için hazırlanan Gazeteci genç, kendi adlarına unutulmayacak bir an yaşattı.
Gazeteci Cemal Turan Kaya, kız arkadaşı İrem Camcı’ya sürpriz bir şekilde evlilik teklifinde bulundu. Kız arkadaşından habersiz Burdur’dan Manavgat’a gelen Kaya, kız arkadaşıyla ortak bir arkadaşını da işin içine katarak sürpriz bir organizasyon hazırladı.
Atatürk Kültür Merkezi yanında bulunan meydanda Mickey Mouse kostümü giyen Cemal Turan Kaya, yanında bulunan palyaço ile beraber müzik eşliğinde dans edip, çocuklara balon dağıtarak hem çocukları eğlendirdi hem de evlilik teklifi yaptı.
‘Gösteriyi izleyelim’ teklifi
Kız arkadaşıyla Yayla Mahallesinden şehir merkezine gelen ve minibüsten inen İrem Camcı, kız arkadaşının ‘gösteriyi izleyelim’ teklifiyle geldiği AKM bahçesinde hayatının sürpriziyle karşılaşacağından bihaberdi.
Kız arkadaşı İrem Camcı'nın gelmesinin ardından gösteriye devam eden ve çevredekilere sık sık sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulunan Cemal Turan Kaya, bir anda İrem Camcı'nın elinden tutup gösteriye katılmasını istedi.