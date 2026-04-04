Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler AK Parti'den istifa etti

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, hakkında çıkan iddiaların partisine zarar vermemesi için AK Parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Güler, istifasının inandığı değerlerden vazgeçmek anlamına gelmediğini ve hizmetlerini aynı sorumlulukla sürdüreceğini vurguladı.

Aydın’ın Köşk ilçesi Belediye Başkanı Nuri Güler, AK Parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Güler, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Şahsımla ilgili devam eden süreç, büyük bir onurla bağlı bulunduğum partime ve davamıza zarar vermemesi adına sorumluluk bilinciyle parti üyeliğimden ayrılmamı gerektirdi. Bu karar, mücadelemden ve inandığım değerlerden vazgeçtiğim anlamına gelmiyor” ifadelerini kullandı.

Basında çıkan iddialar ve ortaya atılan haberler sonrası istifa kararı aldığını belirten Güler, açıklamasında sürecin bir “siyasi suikast girişimi” olarak yürütüldüğünü öne sürdü. Hukuki süreç başlatıldığını kaydeden Güler, “Sosyal medya üzerinden planlı ve organize bir şekilde hem şahsım hem de partim hedef alınmıştır. İddiaların gerçekle ilgisi olmadığı hukuki süreçle ortaya çıkacaktır” dedi.

Güler, partisine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sadakatinin devam ettiğini belirterek, Köşk ilçesinde hizmetlerini aynı sorumlulukla sürdüreceğini vurguladı.

AK Parti ise Güler’i, parti tüzüğü gereği kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na (MDK) sevk etmişti.