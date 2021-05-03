KOSGEB'ten 75 bin liraya kadar faizsiz kredi! Başvurular başladı kim ne kadar alabilecek?
KOSGEB tarafından verilecek 5 milyar TL bütçeli yeni destek paketine başvurular başladı. Peki 75 bin liraya kadar faizsiz kredi destek paketinden kim ne kadar alabilecek?, başvurular nereye yapılacak?, son başvuru tarihi ne zaman? İşte tüm detaylar...
KOSGEB'in etkisi hala şiddetlice devam eden yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle zarar gören imalat sektöründeki işletmelerle 2017 ve sonrasında kurulan teknoloji tabanlı start-up'lar için başlattığı destek programına başvurular bugün başladı. Destek paketinden 130 bin işletmenin faydalanması öngörülüyor.CNN Türk Muhabiri Gülşen Coşkun detayları ele aldı.
Gülşen Coşkun'un açıklamaları;
Genel çerçevesi kapsamında gelir kaybına uğramış ancak istihdamını koruyanlara yönelik bir destek. Bu destek imalat sektörünü kapsıyor. Bir de teknoloji tabanlı start-up'lara yönelik bir destek paketi...
5 milyar lira genel bütçeli destek paketinde kime ne kadar verilecek?
- Gelir kaybına uğrayan mikro ve küçük ölçekli işletmeler faydalanacak.
- Mikro işletmeler 30, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar kredi alacak.
- Ayrılan kaynak 3 yıl geri ödemesiz faizsiz tahsil edilecek.
- Bugünden itibaren e-devlet üzerinden başvurular yapılacak.
Başvurular nereye?
Başvurular için ise KOSGEB'in internet sayfasına girmek gerekiyor. KOSGEB'in internet sayfasından e-devlete yönlendiriyor. Bu şekilde başvurular yapılıyor.